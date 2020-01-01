Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В качестве новой площадки для музея PERMM рассматривается технопарк Morion Digital Министерство культуры Пермского края ведёт переговоры с PAN City Group Поделиться Поделиться Твитнуть

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По информации «Нового компаньона», министерство культуры Пермского края ведёт переговоры с учредителем технопарка Morion Digital — PAN City Group об аренде помещений для Музея современного искусства PERMM в одном из зданий технопарка.

Напомним: в декабре 2020 года компания «Сатурн-Р» — арендодатель нынешнего помещения музея PERMM на бульваре Гагарина, 24 — предупредила руководство музея о резком повышении стоимости аренды, чем вынудила искать варианты срочного переезда. Однако в результате переговоров руководству музея удалось убедить «Сатурн-Р» в продлении договора на прежних условиях ещё на год.

Тем не менее, краевой минкульт считает, что переезд всё же необходим. Если удастся договориться с PAN City Group о приемлемой для обеих сторон цене, переезд может состояться уже в этом году.

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