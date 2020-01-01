Елена Лодыгина журналист Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача начнётся 13 января Марину Другову обвиняют в хищении бюджетных средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главврача Пермского центра медпрофилактики Марины Друговой и председателя пермской региональной общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом «Ариадна» Татьяны Романовской назначено на 13 января. Данная информация содержится в картотеке дел Ленинского районного суда.

Напомним, Марину Другову обвиняют в хищении бюджетных средств по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, Мариной Друговой был заключён договор с АНО «Медицинская профилактика», не выполнившим свои обязательства. Тем не менее работы были оплачены. Ещё один эпизод связан с индивидуальным предпринимателем, который также не выполнил свои обязательства. При этом предприниматель передал Марине Друговой 597 тыс. руб. наличными.

Впоследствии в отношении экс-главврача были возбуждены ещё два дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Одно из них касалось трудоустройства лиц, которые фактически не работали в центре, но на них начислялась заработная плата. Другое — хищения средств больницы под видом исполнения договоров оказания услуг.

Татьяна Романовская уличена в двух эпизодах пособничества в присвоении и растрате бюджетных средств.

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