Департамент земельных отношений Перми возглавит Елена Гонцова Ранее она возглавляла отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Facebook Елены Гонцовой

Врио главы Перми Алексей Дёмкин пригласил на должность и. о. заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений Елену Гонцову. Как пояснили в пресс-службе мэрии, сейчас готовится распоряжение о её назначении.

Елена Гонцова ранее возглавляла региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Общественный совет при Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Алексей Дёмкин, врио главы Перми:

— Я пригласил Елену Николаевну на работу в администрацию, поскольку она профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу. Как специалист она состоялась именно в Перми и, безусловно, усилит городскую команду.

Напомним, ранее эту должность в мэрии занимала Лариса Ведерникова, которая с 22 декабря 2020 года назначена и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В этот промежуток с конца декабря до середины января и. о. начальником департамента была её экс-первый зам Лилия Раевская.

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