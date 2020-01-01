Департамент земельных отношений Перми возглавит Елена Гонцова
Ранее она возглавляла отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Врио главы Перми Алексей Дёмкин пригласил на должность и. о. заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений Елену Гонцову. Как пояснили в пресс-службе мэрии, сейчас готовится распоряжение о её назначении.
Елена Гонцова ранее возглавляла региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Общественный совет при Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Алексей Дёмкин, врио главы Перми:
— Я пригласил Елену Николаевну на работу в администрацию, поскольку она профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу. Как специалист она состоялась именно в Перми и, безусловно, усилит городскую команду.
Напомним, ранее эту должность в мэрии занимала Лариса Ведерникова, которая с 22 декабря 2020 года назначена и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
В этот промежуток с конца декабря до середины января и. о. начальником департамента была её экс-первый зам Лилия Раевская.
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