Григорий Серёдкин «Парма» на домашнем паркете проиграла УНИКСу Это четвёртое подряд поражение пермского клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил казанскому УНИКСу. Игра состоялась вечером 9 января на паркете УДС «Молот» и завершилась со счётом 69:76.

К игре пермяки подошли почти в полном составе. От травм вылечились защитник Максим Григорьев и капитан команды — Константин Буланов. Вне заявки из-за повреждения остался лишь сербский центровой Борис Савович. Также на паркете появился Александр Платунов, который долгое время отсутствовал по причине здоровья.

Первые две четверти игры прошли в упорной и равной борьбе. Стартовая четверть осталась за пермяками — 21:19. По итогам первой половины матча гости на одно очко вырвались вперёд — 39:40.

Третья четверть началась для «Пармы» тяжело. Четвёртый фол набрал лидер команды Адас Юшкявичус, что фактически выбило его из игры до конца четверти. По неспортивному фолу совершили Эйгирдас Жукаускас и Лоренцо Уильямс. Свои плоды гостям принёс и активный прессинг — 55:61 перед финальной четвертью матча.

В четвёртой четверти УНИКС за три минуты набрал пять фолов, а на паркете в составе «Пармы» вновь появился Адас Юшкявичус. Но хозяевам не хватило созидания и точности в завершении атак, чтобы сравнять счёт и вырваться вперёд.

В результате — 69:76 на табло и «Парма» терпит обидное поражение в родных стенах, которое становится уже четвёртым подряд для пермяков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пармы» Адас Юшкявичус. На его счету — 23 очка. В составе УНИКСа больше всех очков набрал американский защитник Джон Холланд — 22 очка.

Напомним, ранее пермяки потерпели три поражения в Единой лиге ВТБ подряд. 17 декабря «Парма» в родных стенах уступила «Астане» (84:85), а 20 декабря — польской «Зелёне Гуре» (78:85). Завершила год команда Казиса Максвитиса гостевым поражением от «Химок» (83:103) и покинула зону плей-офф.

Отметим, 4 января «Парма» должна была начать 2021 год встречей с эстонским «Калевом», но в таллиннской команде произошла вспышка COVID-19.

Следующий матч пермский клуб проведёт в гостях. В Красноярске «Парма» сыграет с местным «Енисеем». Встреча назначена на 17 января. Начало матча — в 15:00 по пермскому времени (0+). Дома в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет 1 февраля. Оппонент — подмосковные «Химки» (0+).

На данный момент у пермяков четыре победы и семь поражений в Единой лиге ВТБ, а также девятое место турнирной таблицы «регулярки».

Добавим, что уже 26 января «Парма» начнёт выступление в Кубке ФИБА Европа. С форматом проведения турнира и соперниками нашего клуба можно ознакомиться здесь. Все три матча группового этапа пройдут в Нидерландах в городе Хертогенбос на домашней арене одного из соперников «Пармы» — БК «Хирос Ден Бохс».

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