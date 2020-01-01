Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» потерпел шестое поражение подряд И вновь в основное время матча Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. На сей раз, пермские хоккеисты проиграли другой петербургской команде — ХК «СКА-Нева», фарм-клубу ХК СКА, выступающего в КХЛ. Игра состоялась на льду СК «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый период остался за хозяевами льда. На пятой минуте большинство реализовал защитник петербуржцев Николай Глухов. Спустя 13 минут пермяки вновь остались в меньшинстве, чем воспользовался молодой форвард «Невы» Данил Савунов.

Второй период с большим преимуществом хозяев прошёл без забитых шайб. А в самом начале третьего периода финальную шайбу матча оформил нападающий «Невы» Артём Николаев. 3:0 на табло и очередное поражение пермского хоккейного клуба.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Исход матча решило большинство: мы две шайбы получили в формате «четыре на пять». Тревожит, что мы опять не забили голов. При том, что было три выхода «два в один», а также два выхода «один в ноль». Не вижу наглости и какой-то агрессии в глазах наших нападающих. Не дожимаем моменты, которые создаём. Опять сделали больше 30 бросков. Я не знаю, что у наших форвардов в голове. Скованность, ментальность или они уже в отпуске. Это уже просто настораживает. Нет спортивной дерзости, наглости. Если нападающий ряд игр не может набрать очки, он должен идти на ворота, стоять на пятаке, лезть туда, переправлять шайбу, делать всё, чтобы забить гол.

Победа в основное время матча позволила петербургской команде подняться на 16-е место, с которого начинается зона плей-офф. «Молот» остался на 25-й позиции. До зоны плей-офф пермский клуб отделяют 16 очков. Ниже в таблице располагается только ижевская «Ижсталь» с 18-ю очками в активе.

Напомним, ранее «Молот» проиграл шесть матчей регулярного чемпионата подряд. Неудачная серия началась 20 декабря, когда пермяки уступили в Казани «Барсу» (1:4). 22 декабря «Молот» всухую проиграл «Ладе» в Тольятти (0:3). А 24 декабря уступил в Самаре ЦСК ВВС — 2:3.

29 декабря, в последнем матче 2020 года, пермяки не смогли дома одолеть тюменский «Рубин» (0:1). А 5 января провалили первый матч в новом году, уступив на старте гостевой серии петербургскому «Динамо» (0:2).

Отметим, что «молотобойцы» не могут поразить ворота соперников уже третий матч подряд. Также пермяки третью игру подряд начинают с пропуска быстрого гола — до пятой минуты первого периода.

Следующий матч подопечные Александра Агеева вновь проведут на выезде. Гостевая серия продолжится игрой с соседом по турнирной таблице — ижевской «Ижсталью». Матч назначен на 9 января и пройдёт в Ижевске. Начало встречи — 18:00 по пермскому времени (0+).

Закончится текущая выездная серия в понедельник, 11 января. Нашу команду ожидает игра с одним из лидеров ВХЛ — алметьевским «Нефтяником» (0+). А ближайший домашний матч «Молот» сыграет 17 января. Соперник — воскресенский «Химик» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.