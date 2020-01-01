Наталья Радкевич Вместо перешедшего в забайкальский «главк» и. о. замначальника прикамского ГУ МВД будет Вячеслав Голдобин Сейчас он возглавляет краевой угрозыск Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Голдобин

ГУ МВД России по Пермскому краю

Исполнять обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю будет полковник Вячеслав Голдобин, который сейчас возглавляет краевое Управление уголовного розыска. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Напомним, должность замначальника по оперативной работе до вчерашнего дня занимал Вячеслав Еговцев, который указом президента РФ с 28 декабря назначен начальником УМВД по Забайкальскому краю.

«В Забайкальском крае, как и везде, в числе приоритетных задач — сохранность бюджета. Есть и своя специфика, например, южная и юго-восточная границы Забайкальского края являются государственной границей России с Монголией и Китаем. Добывающая промышленность, цветные металлы — это всё особенность региона. Некоторые отрасли, подверженные криминализации, такие как оборонный комплекс, лесопромышленный, там тоже представлены. Думаю, все навыки, полученные мною за годы службы в Прикамье, пригодятся в этом регионе», — рассказал «Новому компаньону» Вячеслав Еговцев о своих ближайших планах в новой должности.

Напомним, Вячеслав Еговцев в 1997 году с отличием окончил юридический институт МВД и поступил на службу в УВД по городу Перми на должность оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. С 1999-го по 2004-й работал в УБОП по Пермскому краю, в 2004-м возглавил ОБЭП УВД краевого центра, в 2006-м — вновь созданное подразделение: оперативно-розыскную часть по борьбе с экономическими преступлениями в сфере коррупции. С 2010-го по 2012-й руководил краевым УБЭП, далее УЭБиПК. В 2018-м назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю. В январе 2020-го зачислен в федеральный резерв управленческих кадров.

Отметим, что предыдущий руководитель Забайкальского управления Андрей Щеглов указом президента от 25 ноября назначен начальником прикамского «главка».

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