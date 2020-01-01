Из-за аварии на водоводе почти весь день без воды оставались более 700 домов Перми и района Аварию ликвидировали во второй половине дня 28 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Появились подробности крупной коммунальной аварии в Перми и Пермском районе, произошедшей в ночь на понедельник, 28 декабря.

Как уточняет call-центр города Перми, в результате аварии на водоводе в Свердловском районе Перми без воды с ночи до второй половины дня 28 декабря без воды оставались 709 домов: 23 дома в Перми на ул. Героев Хасана, остальные — в посёлках Ферма, Горный и Фролы.

Для устранения привлекались десять человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС — два человека и одна единица техники.

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