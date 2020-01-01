Жители 23 домов на Героев Хасана, а также в посёлках Ферма и Фролы остались без воды Причина — авария, случившаяся в ночь на понедельник Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ночь на понедельник, 28 декабря, случился прорыв трубопровода, для устранения чего был отключён магистральный водовод на ул. Героев Хасана, сообщает «Рифей».

В итоге без воды до устранения аварии в Перми остались дома на ул. Героев Хасана по следующим адресам: 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149/1, 149/3, 149б, 151а, 153, 157, 159, 159/1.

Кроме того, без воды остались и жители домов, которые находятся в п. Ферма и Фролы. По информации краевого МЧС, воды нет и в п. Горном в Пермском районе. Для устранения аварийной ситуации привлекаются десять человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС — два человека и одна единица техники.

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