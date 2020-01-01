Врио начальника департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми назначена Ирина Стрелкова Она сменила Елену Неганову, которая возглавит краевой Центр спортивной подготовки Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Неганова

Пресс-служба Пермской городской думы

Со вторника, 29 декабря, врио начальника департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми назначена Ирина Стрелкова. Она сменит в этой должности Елену Неганову, которая также с 29 декабря возглавит краевой Центр спортивной подготовки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

Отметим, что Стрелкова ранее была заместителем Негановой в департаменте.

В свою очередь Елена Неганова сменила в ЦСП Петра Перминова, который руководил центром с 2017 года.

По информации «Нового компаньона», Перминов может войти в руководство спорткомплекса «Олимпия».

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