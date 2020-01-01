Пётр Перминов покидает Центр спортивной подготовки Пост директора займет Елена Неганова из администрации Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в Центре спортивной подготовки Пермского края меняется руководитель. Пётр Перминов покидает пост директора учреждения. С 29 декабря директором будет назначена Елена Неганова, которая в настоящее время занимает пост начальника департамента культуры администрации Перми. Эту информацию подтвердили в пресс-службе краевого правительства.





Пётр Перминов был руководителем ЦСП с 2017 года. Ранее он возглавлял СДЮШОР «Орлёнок». В ближайшее время он может возглавить спорткомплекс «Олимпия».





Отметим, что с 2015 по 2017 год Центр спортивной подготовки возглавлял Пётр Павлов.





ЦСП был создан в 2013 году для подготовки в регионе спортсменов высокого класса и повышения их спортивного мастерства.

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