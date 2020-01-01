Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия через суд добилась признания бассейна «БМ» социально значимым объектом ТУ Росимущества должно внести изменения в аукционную документацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 22 декабря признал бассейн «БМ» социально значимым объектом, а значит, при выкупе бассейна реализовать его под другие цели будет невозможно. Социально значимым объектом признано трёхэтажное кирпичное здание плавательного бассейна площадью 5042 кв. м и земельный участок площадью 12,1 тыс. кв. м, в Свердловском районе на ул. Коминтерна, 25.

Также суд обязал Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае включить в аукционную документацию по продаже арестованного имущества соответствующую информацию о том, что данное имущество является социально значимым для города Перми объектом — плавательным бассейном.

Напомним, ранее в Пермской гордуме уже обсуждалась возможность приобретения бассейна «БМ» в муниципальную собственность, но цена выкупа в 145 млн руб. показалась городским властям слишком высокой. Бассейн «БМ» выставило на продажу ООО «Пермская финансовая корпорация» за 145 млн руб. На торги были выставлены нежилое трёхэтажное здание и земельный участок. Аукцион должен был состояться 11 ноября 2019 года, но был приостановлен сначала по жалобе Пермского УФАС, а потом по иску администрации Перми.

На декабрьском пленарном заседании гордумы депутаты вновь обсуждали бассейн «БМ». Тогда же замглавы Перми Людмила Гаджиева заявила, что по данному объекту администрация Перми занимает активную позицию по признанию его социально значимым объектом.

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