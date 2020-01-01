Елена Лодыгина журналист В гордуме обсудили перспективы бассейнов «Кама» и «БМ» Пермская администрация предлагает признать бассейн «БМ» социально значимым объектом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе пленарного заседания Пермской гордумы депутаты вновь актуализировали вопрос по двум пермским бассейнам — «Кама» и «БМ», которые на сегодняшний день находятся в частной собственности. Вопрос обсуждался в рамках «Часа депутата» о развитии массового спорта в Перми.

В частности, депутат гордумы Илья Лисняк напомнил о том, что ранее по этим бассейнам пермской администрацией переговоры уже велись, но однозначного решения до сих пор нет. «На каком этапе сейчас находится проработка вопроса?» — спросил он.

Замглавы Перми Людмила Гаджиева заявила, что по «Каме» договоренности до сих пор не достигнуты, но вопрос с повестки не снят. По «БМ» администрация Перми занимает активную позицию, по признанию его социально значимым объектом.

Напомним, ранее в гордуме уже обсуждалась возможность приобретения бассейна «БМ» в муниципальную собственность, но цена выкупа в 145 млн руб. показалась городским властям слишком высокой. Бассейн «БМ» выставило на продажу ООО «Пермская финансовая корпорация» за 145 млн руб. На торги были выставлены нежилое трёхэтажное здание площадью 5 тыс. кв. м (ул. Коминтерна, 25) и участок общей площадью 1,2 га. Аукцион должен был пройти 11 ноября 2019 года, но был приостановлен.

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