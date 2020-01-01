Андрей Зверев вышел из колонии по УДО, но продолжает доказывать свою невиновность Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Напомним, житель Осы Андрей Зверев 20 мая 2019 года был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Ему было назначено наказание — 2 года и 3 месяца колонии. Однако 22 декабря постановлением Нытвенского районного суда он условно-досрочно освобождён от дальнейшего отбывания наказания. Всего Зверев провёл в колонии 11 месяцев, сегодня он находится дома.

«Новый компаньон» не раз рассказывал историю осуждения Андрея Зверева. Множество фактов в деле Зверева говорит о том, что он не был виновен в той аварии, а расследование проводилось с нарушениями. В результатах расследования был лично заинтересован начальник МО МВД «Осинский» Иван Дьяконов, поскольку второй участник аварии, Роман Смирнов, является членом его семьи. Было установлено, что Дьяконов не сообщил о возникающем конфликте интересов и «не принял мер по предотвращению такого конфликта», ведь расследование в отношении члена его семьи вели подчинённые Ивана Дьяконова. Сам же Смирнов в момент аварии был пьян.

На основании этих и других фактов, свидетельствующих о предвзятости следствия, мать Андрея Светлана Зверева и его адвокаты добились того, что 25 ноября 2019 года было открыто производство по новым обстоятельствам, открывшимся уже после вынесения приговора. В числе таких обстоятельств — официально установленный конфликт интересов Ивана Дьяконова, о котором он не заявил в ходе расследования, и появление ещё одного свидетеля, чьи показания дополнительно подтверждают невиновность Андрея Зверева.

7 февраля 2020 года первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю полковник Алексей Сердюков постановил, что «в целях обеспечения полноты и объективности проведения расследования» необходимо изъять материалы производства из Осинского отдела и передать его в следственный отдел по г. Чайковскому «для проведения дальнейшего расследования и принятия процессуального решения». Ранее в следственном отделе по г. Чайковскому СУ СК РФ по Пермскому краю уже был зарегистрирован материал проверки по факту халатности сотрудников МО МВД «Осинский», допущенных в ходе расследования уголовного дела по обвинению Андрея Зверева.

На сегодняшний день в ходе этого расследования назначена экспертиза. Как пояснила Светлана Зверева, проводить её будут в Белгороде, чтобы исключить давление на экспертов и обеспечить объективность данных. Результаты экспертизы будут готовы, предположительно, в феврале 2021 года.

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