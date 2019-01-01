Валерий Мазанов Совокупность лжи-2 Возбуждено новое производство по открывшимся обстоятельствам в деле осуждённого Андрея Зверева, но уверенности в объективном расследовании нет Поделиться Поделиться Твитнуть

О деле осинца Андрея Зверева «Новый компаньон» писал 11 сентября 2019 года. Машина, на которой в августе 2018 года ехал Андрей Зверев, «напоролась» на вылетевший с прилегающей второстепенной дороги мопед, которым управлял пьяный Роман Смирнов. В результате этого ДТП погиб 16-летний пассажир мопеда. Виновным признали Зверева. Сегодня он, его адвокат и родственники пытаются привлечь внимание к более чем странным обстоятельствам расследования, проведённого со множеством нарушений уголовно-процессуального закона. Первая официальная реакция на жалобы уже есть, но сомнения в том, что будет проведено объективное расследование, остаются. На то есть много причин. В том числе — личная заинтересованность тех, кто ведёт следствие.

Напомним, злополучная авария произошла на дороге Кукуштан — Чайковский, за 7 км до Осы, 16 августа 2018 года примерно в 22:40. Китайский мотоцикл Fosti выскочил с прилегающей дороги на главную. Его водитель, 19-летний Роман Смирнов, был пьян. Они с пассажиром ехали без шлемов. Сам мопед не был даже поставлен на учёт в ГИБДД, и это не удивительно: он был неисправен, на нём не горели задние фонари, отсутствовали катафоты, не работал спидометр. Также до сих пор остаётся открытым вопрос, работала ли передняя фара. То есть заметить его Андрей Зверев физически не мог. Он наехал на мопед. Водитель мопеда выжил, а вот сидевший на заднем сиденье 16-летний парень от удара умер.

Вскоре на место ДТП приехал начальник Осинского межмуниципального отдела МВД Иван Дьяконов (ныне находится в должности заместителя начальника отдела), хотя официально был в то время в отпуске. Как выяснилось позже, пьяный водитель мотоцикла Роман Смирнов был членом семьи Ивана Дьяконова. Андрей Зверев и его защита уверены: именно это обстоятельство и привело к тому, что в расследовании дела было множество нарушений, что и привело к обвинительному приговору: два года три месяца в колонии и запрет на управление автомобилем на срок около трёх лет. Согласно материалам следствия и суда, Андрей Зверев якобы мог предотвратить наезд, но не сделал этого.

Сегодня факт нарушения Иваном Дьяконовым Закона «О противодействии коррупции» подтверждён документально. 13 декабря ГУ МВД сообщило в письменном ответе адвокату Зверева Валентине Белик: в результате проведённой проверки выяснилось, что Дьконов не сообщил о возникающем конфликте интересов и «не принял мер по предотвращению такого конфликта». Ведь расследование в отношении члена его семьи вели подчинённые Ивана Дьяконова. Теперь он «привлечён к дисциплинарной ответственности». Защита Андрея Зверева закономерно полагает, что именно личная заинтересованность начальника МО МВД «Осинский» стала причиной явно необъективного расследования. В чём это проявилось?

Во-первых, был скрыт факт алкогольного опьянения Смирнова Романа. Об этом удалось узнать только потому, что в медучреждении, куда его привезли сразу после аварии на «скорой», был взят анализ мочи. Этот факт был установлен лишь на стадии апелляции и почти не повлиял на приговор.

Во-вторых, в деле также никак не был отражён тот факт, что своего пассажира пьяный Смирнов вёз без шлема, что противоречит Правилам дорожного движения и влечёт за собой ответственность. Протокола об этом, как и о «пьяном вождении», в уголовном деле не было — то есть они либо не были составлены, либо были изъяты.

В-третьих, было много странностей при проведении экспертизы ДТП. Она проводилась с мотоциклом другой марки, не было определено точное место столкновения и др. Но главное — способ, которым определялась скорость движения мотоцикла Fosti в момент аварии. Её определили «по ощущениям» самого водителя мотоцикла Романа Смирнова, который, как известно, в момент аварии был пьян.

В-четвёртых, есть подозрения в фиктивности некоторых данных следственного эксперимента, который проводил следователь Шестаков. Так, в протоколе в качестве понятого указан некий Александр Викторович Паршаков. Он был вызван в суд для дачи показаний, но когда Андрей Зверев и его мать приехали вручить повестку по адресу, где, согласно протоколу, проживал Паршаков, двери им открыл сам следователь Шестаков! «Возникает вопрос: был ли Паршаков понятым на следственном эксперименте, да и существует ли такой человек вообще?» — задаётся вопросом мать Андрея, Светлана Зверева.

Долгое время она, сам её осуждённый сын и их адвокаты безуспешно пытались добиться от прокуратуры Осинского района возбуждения нового производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Помимо перечисленных причин есть и ещё одна. Нашёлся свидетель, водитель такси, который видел тот мопед за считанные минуты до ДТП. Его показания полностью совпадали с тем, что говорил об аварии Зверев, его адвокаты и независимые эксперты, но противоречили тому, что указано в обвинении. Но прокуратура района и это не сочла достаточным основанием для возбуждения нового производства.

И только после многочисленных жалоб Андрея Зверева в краевую прокуратуру и установления факта личной заинтересованности в результатах расследования руководителя осинских полицейских Ивана Дьяконова прокуратура района всё же изменила позицию. Новое производство по делу Зверева возбуждено, но передано оно для расследования... всё в тот же МО МВД «Осинский», замначальника которого остаётся Иван Дьяконов! Хотя ст. 61 УПК РФ чётко говорит, что он и его подчинённые в случае конфликта интересов обязаны устраниться от расследования и передать материалы в другой следственный орган.

Разумеется, в этих обстоятельствах Андрей Зверев, его родственники и адвокаты уверены: никакого объективного рассмотрения снова не будет. «Сторона Смирнова уже сегодня оказывает давление на свидетеля защиты», — констатирует Светлана Зверева.

18 декабря 2019 года Андрей Зверев заявил отвод следователю и следственному органу на основании ст. 61 УПК РФ, а также подал аналогичное ходатайство в прокуратуру Осинкого района Пермского края. Также сегодня зарегистрированы и находятся на рассмотрении жалобы Зверева в прокуратуре Пермского края, Генпрокуратуре РФ, СК РФ и Пермского края, приёмной Президента РФ, ФСБ РФ и Пермского края и Верховном суде РФ.

Наконец, 16 декабря 2019 года состоялась встреча Светланы Зверевой с членом Совета Федерации от Пермского края Алексеем Пушковым. Сенатор рассмотрел все обстоятельства этого дела и обещал помочь разобраться в ситуации.

«Новый компаньон» продолжает следить за развитием дела Андрея Зверева.