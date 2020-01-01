Елена Лодыгина журналист Строительством учебного корпуса авиатехникума займётся новый подрядчик Контракт заключен с ООО «РСС Инжиниринг» Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект авиатехникума

Администрация Перми

Управление капитального строительства Пермского края заключило новый контракт на достройку учебного корпуса авиатехникума им. А. Д. Швецова в Перми с ООО «РСС Инжиниринг» на 494,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы на площадке, обустраивает бытовой городок, завозит технику. Ранее было выполнено устройство котлована, фундаментов, подвальной части здания, частично смонтированы колонны первого этажа. Новый подрядчик должен выполнить все работы до третьего квартала 2022 года.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком по строительству нового корпуса авиатехникума был расторгнут в августе 2020 года. Новый конкурс на достройку авиатехникума не состоялся, следующий конкурс был объявлен в ноябре. Но определение поставщика было приостановлено по требованию Пермского УФАС. С жалобой на действия заказчика обратилось ООО «АвангардСервис».

Строительство нового корпуса авиатехникума ведётся в квартале улиц Максима Горького, Екатерининской и Луначарского. В новом шестиэтажном корпусе (один этаж цокольный) смогут обучаться 1000 человек. После завершения строительства корпус планируется оборудовать современными лабораториями. Площадь здания составит 14,989 тыс. кв. м.

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