Елена Лодыгина журналист Краевые власти расторгли контракт на строительство корпуса авиатехникума Причиной стали финансовые вопросы Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового корпуса техникума им. Швецова

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» 4 августа 2020 года расторгло контракт на строительство нового корпуса Пермского авиационного техникума с подрядчиком — ООО «Гарантстрой».

Как сказано в карточке контракта, он расторгнут по соглашению сторон. Причиной расторжения стала корректировка финансирования объекта.

Всего с момента заключения контракта (с октября 2019 года) из 529,4 млн руб. подрядчику по контракту было фактически заплачено 53,4 млн руб.

Напомним, в мае 2020 года Минстрой Пермского края заявлял, что готовность объекта составляет 8%, а работы на объекте идут по графику.

Отметим, пятиэтажный корпус авиационного техникума возводится на пересечении ул. Максима Горького и Екатерининской. Здание рассчитано на 1,2 тыс. обучающихся. Строительство нового учебного корпуса ведётся за счет краевого бюджета, и его окончание изначально запланировано на 2022 год.

Администрация Перми

По проекту, первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. Плюс необходима ниша для обустройства вентиляционных шахт. В итоге общая высота корпуса получится больше 24 м, что нарушало бы высотный регламент территории (он установлен до 20 м), но 26 февраля депутаты гордумы изменили высотность на «до 25 м».

Помимо нового корпуса запланировано строительство общежития на 400 мест, оно должно быть построено в 2022 году.

Проект разработан ООО «Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга.

По словам директора учебного заведения Александра Дическула, существующие помещения техникума не способны комфортно вмещать тысячу обучающихся, а также аудитории и мастерские.

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