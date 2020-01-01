Вопрос о возможности строительства жилья бизнес-класса рядом с Домом Мешкова направлен на публичные слушания Застройщик планирует построить там семиэтажное здание Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: визуализация жилого дома в исторической части Перми

Решением членов комиссии по землепользованию и застройке Перми 24 декабря вопрос о строительстве семиэтажного жилого здания премиум-класса по адресу ул. Советская, 18 (в районе перекрёстка с ул. 25-го Октября) направлен на публичные слушания.

Напомним, собственник участка — ИП Дмитрий Буторин — ранее обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой повысить этажность объекта.

Указанная территория находится в зоне деловой активности городского центра Ц-1 (6), то есть предельная высота возможных строений здесь не должна превышать шесть этажей.

Предприниматель просит комиссию одобрить увеличение высотности до семи этажей.

Причину увеличения этажности пояснил один из авторов проекта — архитектор Геннадий Воженников. По его словам, эта территория «историческая», то есть в любом случае перед строительством предстоят археологические раскопки.

«Раскопки могут стоить застройщику 56 млн руб., увеличение этажности (то есть возможность реализовать больше квартир. — Прим. ред.) позволит хотя бы частично компенсировать эти затраты», — пояснил архитектор.

При этом у членов комиссии на прошлом заседании, в сентябре, возникли вопросы по социальной обеспеченности территории. Члены комиссии и представители горадминистрации затруднились ответить, какой именно дефицит мест в детсадах и школах наблюдается в этом районе.

Дмитрий Буторин пояснил, что, по его оценкам, строительство одного лишнего этажа может потребовать дополнительно 20 мест в школах и десяти — в детсадах.

Отметим, что обсуждаемый участок соседствует с Домом Мешкова и институтом железнодорожного транспорта.

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