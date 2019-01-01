Дмитрий Енцов журналист В Перми рядом с Домом Мешкова планируется построить семиэтажный дом бизнес-класса Проблема в том, что на эту территорию наложено ограничение по высотности в шесть этажей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: визуализация жилого дома в исторической части Перми

В Перми на участке площадью 4,9 тыс. кв. м по адресу ул. Советская, 18 (в районе перекрёстка с ул. 25-го Октября) ИП Дмитрий Буторин планирует построить многоквартирный жилой дом. Он обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой повысить этажность объекта.

Указанная территория находится в зоне деловой активности городского центра Ц-1 (6), то есть предельная высота возможных строений здесь не должна превышать шесть этажей.

Предприниматель же просит комиссию одобрить увеличение высотности до семи этажей. При этом, по задумке предпринимателя, дом будет повышенного класса комфортности.

Причину увеличения этажности пояснил один из авторов проекта — архитектор Геннадий Воженников. По его словам, эта территория «историческая», то есть в любом случае перед строительством предстоят археологические раскопки.

«Раскопки могут стоить застройщику 56 млн руб., увеличение этажности (то есть возможность реализовать больше квартир. — Прим. Ред.) позволит хотя бы частично компенсировать эти затраты», — пояснил архитектор.

При этом у членов комиссии возникли вопросы по социальной обеспеченности территории. Члены комиссии и представители горадминистрации затруднились ответить, какой именно дефицит мест в детсадах и школах наблюдается в этом районе.

Заместитель главы горадминистрации — начальник департамента земельных отношений Лариса Ведерникова только отметила, что «дефицит есть». Кроме того, она отметила, что застройщик не имеет соглашения с мэрией по обеспеченностью социнфраструктурой.

Дмитрий Буторин пояснил, что, по его оценкам, строительство одного лишнего этажа может потребовать дополнительно 20 мест в школах и десяти — в детсадах.

В итоге члены комиссии решили перенести обсуждение этого вопроса на следующее заседание, когда будет чёткое понимания дефицита мест в соцучреждениях.

Отметим, что обсуждаемый участок соседствует с Домом Мешкова и институтом железнодорожного транспорта.

Место планируемой застройки. Фото: yandex.ru/maps

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