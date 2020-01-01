Мария Сыропятова В кардиологическом отделении больницы в Березниках Роспотребнадзор выявил нарушения Поделиться Поделиться Твитнуть

В кардиологическом отделении больницы им. Е. А. Вагнера в Березниках были выявлены нарушения противоэпидемического режима. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Сотрудники ведомства в ходе проверки зафиксировали в протоколе отсутствие дозаторов с растворами антисептика в санузлах, используемых персоналом и пациентами. Кроме того, дезсредство хранилось в санитарной комнате в открытом виде в лотке, а не в таре производителя. Из-за дефектов поверхности потолков и стен они оказались недоступны для влажной уборки, а также в клинике используется мебель, наружная и внутренняя поверхности которой неустойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, в «смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечных палочек».

Напомним, что в адрес больницы возбуждено уголовное дело из-за сомнительной закупки аппарата ИВЛ за 2,5 млн руб.

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