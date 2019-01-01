Елена Лодыгина журналист Березниковская больница заплатила 2,5 млн руб. за несуществующий аппарат ИВЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Березников направила в следственный отдел ОМВД по Березниковскому городскому округу материалы проверки по факту оплаты аппарата ИВЛ для Березниковской больницей им. Вагнера, который не был поставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, аппарат был закуплен за 2,5 млн руб. в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Больница оплатила поставку медицинского оборудования по подложным актам приема-передачи и ввода оборудования в эксплуатацию, а денежные средства перечислены по госконтракту поставщику.

Напомним, в мае 2020 года краевая больница им. Вагнера сообщала о том, что в больницу поставлено 10 новых аппаратов ИВЛ. Кроме того, были закуплены 11 мониторов для ИВЛ и водоподготовка для проведения гемодиализа.

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