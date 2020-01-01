Мария Сыропятова За ноябрь индекс цен производителей сельхозпродукции в Пермском крае вырос на 3,9% Поделиться Поделиться Твитнуть

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Рост индекса цен производителей сельхозпродукции в Пермском крае в ноябре 2020 года составил 3,9%. Об этом сообщает Пермьстат.

В октябре рост составил 5,2%, при сравнении значений индекса в ноябре 2020 года с декабрём 2019 года зафиксировано снижение в 3,7%.

Напомним, в ноябре этого года в Пермском крае выросли цены на ряд продуктов питания: сахар, подсолнечное масло, куриное яйцо и другие. Цены на медикаменты, наоборот, снизились, но на протяжении всего года наблюдается устойчивая тенденция к их росту.

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