Экс-министр минимущества Николай Гончаров трудоустроился в структуре федерального минэка Он работает в агентстве инвестиционного развития Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров трудоустроился в агентство инвестиционного развития при федеральном минэке. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

При этом формально агентство пока не начало работать, а находится в завершающей стадии создания.

Напомним, Гончаров покинул свой пост 22 сентября 2020 года. При этом в минэк и структуры минэка, который возглавляет экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, осенью перешли бывшие пермские чиновники — экс-глава краевого минэка Максим Колесников, экс-сотрудники администрации губернатора Дмитрий Пучко, Назип Султанов, Лев Гершанок, а также пресс-секретарь Решетникова Дарья Левченко.

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