Глава краевого минимущества покидает свой пост Николай Гончаров заявил, что уходит «по личным причинам» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров покидает свой пост со вторника, 22 сентября. Эту информацию подтвердили и в минимущества, и в краевой администрации.

Николай Гончаров, экс-министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности:

— Это моё решение, ухожу по личным причинам, связанным с переездом в другой город. Всех благодарю за совместную конструктивную работу.

Напомним, с 25 сентября «по собственному желанию» свой пост покинет и глава краевого минэка Максим Колесников. Он переходит на работу в федеральный Минэк под управление экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Отметим, в федеральный Минэк в разное время уже перешли сотрудники администрации губернатора Максима Решетникова Дмитрий Пучко, Назип Султанов, Лев Гершанок, а также пресс-секретарь Дарья Левченко.

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