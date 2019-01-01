Евгения Пастухова журналист Обновляй и властвуй Кто может уйти из правительства после выборов губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ключевые перестановки в администрации и правительстве врио главы региона Дмитрий Махонин провёл почти сразу после назначения. Одним из первых кадровых решений стало назначение секретаря крайизбиркома Александра Смертина и политтехнолога Николая Иванова заместителями главы администрации, а также смена главы аппарата правительства (вместо Елены Лопаевой на эту должность заступила Елена Анисимова из администрации Перми). За полгода краевые структуры покинули почти все члены команды предыдущего главы региона Максима Решетникова.

После первых назначений последовали точечные перестановки — в ключевых блоках (строительство, здравоохранение) меняли заместителей министров. «Я команду ещё не сформировал до конца, — заявил Дмитрий Махонин в интервью Ura.ru. — Коронавирус, к сожалению, отвлёк от очень многих дел, в том числе от формирования команды. С другой стороны, в том числе благодаря коронавирусу у меня появилось своё мнение о многих руководителях. О более-менее сформировавшейся команде можно будет говорить, наверное, после выборов. Ну а оценки ставить хотя бы через полгода-год».

В этом интервью он также акцентировал, что отдельных непрофессионалов будет «гнать в шею». Каждый из членов команды, по мнению Махонина, должен уметь принимать «самостоятельные выверенные решения», уметь делегировать, готовить «сильных замов» и быть полноценным топ-менеджером.

В активном поиске

В новом правительстве точно останутся первый вице-премьер Ольга Антипина и глава минобра Раиса Кассина. Более того, в случае если губернатор откажется от системы, когда он одновременно возглавляет правительство (а судя по его тезису, что надо больше делегировать, так и будет), Антипина может стать премьер-министром. Это компромиссная фигура с огромным опытом работы и достаточными компетенциями, которая устроит все элиты. Она, напомним, является представителем кабмина в заксобрании.

Одним из ключевых кадровых решений, принятых в августе, стало назначение бывшего первого зампреда Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Григория Невоструева вице-премьером краевого правительства. В Пермском крае он будет отвечать, по сути, за те же направления. Назначение человека со стороны увеличивает шансы действующего главы минстроя Андрея Колмогорова сохранить портфель. «Невоструев пока ничего не понимает, без Колмогорова ему не обойтись, — рассказывает один из источников. — Убрать Колмогорова — это вне логики. Кроме того, у Колмогорова и Махонина выстроилась нормальная система коммуникации, после того как он, по сути, напрямую руководил блоком с уходом Михаила Сюткина». Отметим, что за год с момента назначения бывшего главы УКСа Андрея Колмогорова министром (в конце сентября 2019 года) сменились все заместители, кроме Фаины Минх.

Аналогичная история у главы минздрава Оксаны Мелеховой: здесь тоже идёт планомерная работа по смене команды, назначено четыре новых замминистра за полгода. Если ещё весной активно муссировались слухи, что Мелехова оставит должность и вместо неё якобы придёт главврач больницы им. Гринберга и экс-министр здравоохранения Анастасия Крутень (а Мелехову отправят в одну из краевых больниц), то сейчас они сошли на нет. По данным «Нового компаньона», Дмитрий Махонин активно ищет подходящую кандидатуру, другое дело, что среди местных её не найти. Также длительность пребывания Оксаны Мелеховой в должности зависит от ситуации с коронавирусом, полагает другой собеседник: если осенью начнётся вторая волна, то она продолжит работать.

Уйдут

Впрочем, уже сегодня с уверенностью можно сказать, что поменяется куратор блока ЖКХ. Антон Удальёв участвует в довыборах в заксобрание по округу №17, и, поскольку серьёзных соперников у него нет, с вероятностью 99,9% депутатом он станет. Его полномочия, скорее всего, возьмёт на себя министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев. Он пришёл в команду из «Пермэнерго» сразу после назначения Удальёва главой Региональной службы по тарифам и курировал ключевые направления, в первую очередь связанные с энергетикой. После того как на базе РСТ создали два министерства, Кокорев возглавил минтарифов, а на должность министра ЖКХ назначили Александра Шицына. В марте Шицын уволился, Кокорев перешёл на его место, а в минтарифов в качестве и. о. осталась заместитель Кокорева Елена Денисова. При этом одновременно в ведомстве появился бывший начальник управления техприсоединения филиала «Перм­энерго» МРСК Урала Сергей Зуев в должности заместителя. С высокой долей вероятности именно он займёт должность министра после выборов.

Напомним, Антон Удальёв много лет является ближайшим соратником Дмитрия Махонина. Однако после назначения врио многие собеседники говорили, что замена Удальёва станет лакмусовой бумажкой для элит. Со многими группами влияния он испортил отношения. Впрочем, по одной из версий, Удальёв останется куратором блока, но управлять им будет удалённо. «Слишком много проектов, человек со стороны там не нужен», — заявил собеседник.

Кроме того, эксперты уверены, что в новом правительстве не будет вице-премьера Антона Клепикова. Силовиков, мягко говоря, не устраивает, как проводятся тендеры ведомствами, которые входят в его блок, и кто в них побеждает. По одной из версий, «хеппи-энда» не будет, и спустя несколько месяцев история с торгами может закончиться уголовным делом. А поскольку должность, которую сегодня занимает Клепиков, не требует каких-то узких специальных знаний (это не дорожное строительство и не ЖКХ), на его месте могут появиться самые неожиданные кандидатуры, которые не имеют никакого отношения к отраслям блока, предполагает собеседник. И от этого назначения будет зависеть, сохранит ли свой пост глава минкульта Вячеслав Торчинский.

Не задержится в правительстве и министр финансов Елена Чугарина. Она — один из ключевых членов команды Максима Решетникова, который не ушёл вместе с ним. Чугарина осталась, чтобы закончить проекты, и максимум после того, как сверстают бюджет на 2021—2023 годы, глава минфина, скорее всего, уедет в Москву. К ней никаких претензий со стороны врио, конечно, нет, однако в том, что она выберет столицу, эксперты не сомневаются.

Уйти может и глава минимущества Николай Гончаров. Возможно, не сразу. Источники рассказывают, что он активно ищет точки приложения в Москве. И его уход — вопрос времени.

Не определились

Неоднозначная ситуация сложилась в социальном блоке. Куратор минздрава вице-премьер Сергей Никифоров, как известно, прибыл в Пермь в прошлом году из Крыма. Вероятно, при активном участии Москвы. Мнения собеседников расходятся. Одни говорят, что Махонин в нём особо не нуждается. Другие считают, что те же акторы, которые сыграли непосредственную роль в его назначении в команду Решетникова, могут точно так же проявить себя и сейчас.

Источник, близкий к администрации губернатора, сообщил, что в новом правительстве останутся вице-премьер Татьяна Абдуллина и глава минсоца Павел Фокин. Однако все эксперты «Нового компаньона» уверены, что кого-

то из них, скорее всего, будут убирать. Дело в том, что властям необходимо ослабить влияние председателя Заксобрания Валерия Сухих, с которым традиционно связывают двух этих чиновников. И в ослаблении этой группы заинтересованы не только они. При этом, подчёркивает собеседник, стоит иметь в виду, что Фокин уже давно стал самостоятельной фигурой.

Вероятно, не станет членом новой команды и министр информационного развития и связи Игорь Никитин. По сути, он тоже был одним из ближайших соратников Максима Решетникова (по части цифровизации). В пользу скорого ухода может свидетельствовать тот объём торгов на долгосрочную перспективу, который проводит ведомство, отмечают собеседники. Источник в администрации губернатора отмечает, что уйти он может только по собственному желанию. Он хорошо проявил себя, когда организовал работу по вывозу пермяков, которые застряли за границей весной.

Обложили

Непростая ситуация сложилась у главы минтранса Николая Уханова. В телеграм-каналах весной часто всплывала тема, что вот-вот и его место займёт его заместитель Александр Клебанов (бывший гендиректор московской службы такси «ГлавАвтоПрокат»), который курирует транспортное направление в ведомстве. У него действительно отличные связи на федеральном уровне, в том числе с РЖД, рассказывает источник, и действительно Махонин якобы дважды уже пытался уволить Уханова (но потом всё равно давал ему шанс на реабилитацию). Однако история с Клебановым лишь отвлекающий манёвр.

Против Уханова работают две силы. Одна из них — собственно заместитель Уханова Герман Потапчук, который был назначен в конце июля. Это бывший глава администрации Барвихи. Среди его ресурсов — хорошие связи с силовиками. Он якобы активно противодействует действующему министру в надежде занять его место.

Другая сторона — бывший гендиректор «Пермавтодора» и «Пермской ДПМК» Андрей Алякринский. Его будто бы в том числе лоббирует один из крупнейших промышленников края. «В любом случае это ресурсная и важная должность, и новой команде логично было бы заменить Уханова. Сейчас или позже вопрос решится», — поясняет собеседник.

У главы минпрома Алексея Чибисова позиции тоже непредсказуемые. Весной в структуре блока Алексея Чибисова было создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (подчинённое минэку), которое возглавила его заместитель Екатерина Макаренко. Якобы она заинтересована в том, чтобы отстранить вице-премьера. Нет, она не хочет занять его место, это будто бы связано с личными мотивами.

Вместе с тем другой собеседник «Нового компаньона» уверен, что Чибисова заменить сегодня некем. Разумеется, у него есть противники, в первую очередь из числа силовиков, но Махонин вряд ли решится на его замену: «У него сложилось позитивное взаимодействие со всеми производственниками. Зачем его убирать? Нет логики. Это маловероятно».

Глава минэка Максим Колесников, в свою очередь, по словам экспертов, сам давно готов стартовать в Москву, однако «количество предложений, которые есть у Максима Решетникова, существенно превышает его желание столько людей туда устраивать».

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