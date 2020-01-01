Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» вновь уступил на берегах Волги В этот раз пермяки «угодили под колёса» тольяттинской «Лады» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» уступил во второй игре регулярного чемпионата ВХЛ подряд. Со счётом 0:3 команда Александра Агеева проиграла тольяттинской «Ладе». Игра состоялась вечером 22 декабря в ЛДС «Лада-арена» в Тольятти.

Перед стартовой сиреной «Лада» располагалась на 20-м месте турнирной таблицы «регулярки», опережая пермяков на восемь очков. «Молот-Прикамье» уже не первый тур находится на предпоследней — 25-й — позиции. В активе пермяков 23 очка.

Первый период «Молоту» не удался. Пермяки проиграли его как статистически, так и по счёту. Шайбу в ворота гостей на 15-й минуте отправил Евгений Григоренко.

Однако вторую треть матча пермяки провели ещё хуже. В самом начале периода ворота Игоря Устинского поразил Евгений Капитуров, а в середине Алексей Мастрюков довёл преимущество хозяев до трёх шайб.

Финальный период команды провели без голов, а «Молот» не созрел даже на гол престижа. Как итог — вновь поражение нашей команды в основное время в ВХЛ, уже второе подряд.

После игры тольяттинцы укрепились на 20-й строчке. Отставание от зоны плей-офф волжской команды после 32-х игр составляет всего два очка. «Молот» же вновь остался на 25-й строчке с 23 очками в копилке после 31 сыгранной игры в «регулярке». До ближайшего конкурента, занимающего 24-е место — воронежского «Бурана» — одно очко. До зоны плей-офф — 12 очков.

Однако и падение на последнюю точку пермякам пока не грозит. Её с 16-ю баллами после 30 сыгранных матчей занимает абсолютный аутсайдер лиги — ижевская «Ижсталь».

Напомним, ранее пермяки начали гостевую серию с двух побед подряд. Сначала «молотобойцы» в Воскресенске обыграли «Химик» в серии послематчевых буллитов (3:2Б). Затем в Пензе в основное время победили местный «Дизель» (3:2). Однако затем в минувшее воскресенье в Казани пермские хоккеисты уступили фарм-клубу «Ак Барса» — казанскому «Барсу» (1:4).

Следующим матчем пермский клуб завершит пятиматчевую выездную серию. Соперник — один из прямых конкурентов из нижней части турнирной таблицы — самарский «ЦСК ВВС». Начало встречи — в 20:00 по пермскому времени (0+).

Что любопытно, ближайшего соперника пермяков возглавляет бывший тренер «Молота-Прикамье» — Павел Десятков. В сезоне 2019/2020 «Молот» под его руководством занял 22-е место и не попал в плей-офф, а позже тренер был уволен.

Отметим, в этом сезоне пермяки уже побеждали самарский клуб. Тот матч состоялся 28 октября. Тогда «Молот» обыграл гостей из Самары со счётом 2:1. Отличились ныне покинувший пермский клуб Артём Севостьянов и Спартак Басимов. После той победы у «молотобойцев» началась длинная восьмиматчевая серия поражений в ВХЛ, прервать которую удалось только в конце ноября.

После встречи в Самаре «Молот» вернётся в Пермь и сыграет последний матч 2020 года. Перенесённая с сентября игра с тюменским «Рубином» состоится 29 декабря в УДС «Молот». Начало встречи — 19:00. Время местное (0+).

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