Елена Синица На ремонт дома на ул. Студенческой, где сгорела кровля, выделят 5 млн руб. Также выделены средства для оказания единовременной материальной помощи жильцам Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение выделить 5 млн руб. на ремонт пятиэтажного дома на ул. Студенческой, 20. Об этом сообщает городская администрация Перми.

Ремонтные работы включают в себя устройство новой стропильной системы и кровли, а также обследование, проектные работы. Кроме этого, будет проведена оценка достоверности сметной стоимости, строительный контроль. Отмечается, что подрядчик приступил к работам 4 декабря. Окончание работ планируется в марте 2021 года.

Кроме этого, из резервного фонда администрации города дополнительно выделено 1,036 млн руб. Эти средства пойдут на единовременную материальную помощь гражданам, квартиры которых пострадали в результате тушения пожара. Сумма, которую получат жильцы дома, зависит от размера ущерба, который будет определён по результатам обследования. Всего из резервного фонда помощь получат жители 16 квартир. Жильцам еще пяти квартир, по которым ущерб составил до 6,5 тыс. руб., будет оказана единовременная материальная помощь.

На данный момент в доме полностью восстановлены инженерные системы. Системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения также приведены в рабочее состояние.

Ранее прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения в деятельности управляющей организации ООО «Наш район», которая обслуживает жилой дом. Виновных собираются привлечь к административной ответственности.

Напомним, рано утром 3 декабря в доме загорелась крыша. Площадь горения составила 200 кв. м. В итоге все зарегистрированные в доме жильцы (75 человек) несколько ночей провели у родственников или в предложенной муниципалитетом гостинице «Спутник».

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