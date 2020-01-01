Елена Синица Прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей компании дома на Студенческой, где сгорела кровля Виновных собираются привлечь к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила нарушения в деятельности управляющей организации ООО «Наш район», которая обслуживает пятиэтажный жилой дом на ул. Студенческой, 20. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Надзорные мероприятия были проведены из-за пожара, который произошёл 3 декабря этого года.

Установлено, что компанией не были приняты меры по обслуживанию и эксплуатации электрооборудования в доме. Кроме того, при отсутствии сведений о владельцах электрооборудования и линий электропередачи, надёжности их функционирования не были отключены неисправное оборудование и участки сетей до устранения неисправности.

В результате проверки директору ООО «Наш район» внесено представление. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Все материалы направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

Напомним, рано утром 3 декабря в доме загорелась крыша. По данным МЧС, «наблюдалось открытое горение по всей площади крыши». Площадь горения составила 200 кв. м. В итоге все зарегистрированные в доме жильцы (75 человек) несколько ночей провели у родственников или в предложенной муниципалитетом гостинице «Спутник».

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