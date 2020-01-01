Елена Лодыгинажурналист
Генподрядчик строительства зоопарка предложил достроить объекты по контракту от 2017 года
В министерстве строительства Пермского края прокомментировали мировое соглашение, которое предложил подписать генподрядчик по строительству пермского зоопарка — АО «РЖДстрой».
«Основной предмет мирового соглашения — восстановление и приведение в рабочее состояние всех объектов, которые вошли в контракт по строительству зоопарка в 2017 году», — пояснили в минстрое.
По словам представителей краевого Управления капитального строительства, заключение мирового соглашения возможно лишь в том случае, если «РЖДстрой» заплатит штраф за срыв сроков исполнения госконтракта, устранит все нарушения, выявленные в ходе технического обследования первой очереди, и завершит строительство зоопарка. Проект мирового соглашения будет утверждаться на заседании краевого правительства.
Напомним, 14 декабря, во время очередного судебного заседания по недостроенному пермскому зоопарку в краевом Арбитражном суде, ответчик (генподрядчик строительства АО «РЖДстрой») предложил истцу (Управлению капитального строительства Пермского края) заключить мировое соглашение.
Стороны должны согласовать детали до 24 февраля 2024 года — до даты следующего судебного заседания.
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