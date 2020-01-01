Елена Лодыгина журналист Подрядчик строительства пермского зоопарка предложил заключить мировое соглашение Судебный процесс по недостроенному зоопарку продолжится в феврале 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Сегодня, 14 декабря, во время очередного судебного заседания по недостроенному пермскому зоопарку в краевом Арбитражном суде ответчик (генподрядчик строительства АО «РЖДстрой») предложил истцу (Управлению капитального строительства Пермского края) заключить мировое соглашение, детали которого стороны ни во время процесса, ни после него не озвучили.

Представитель УКСа заявил, что истец готов обсудить детали соглашения, против этого не стали возражать представители ни регионального минстроя, ни прокуратуры.

Стороны должны согласовать детали до 24 февраля 2024 года — до дата следующего судебного заседания.

Напомним, истец требует с генподрядчика более 600 млн руб. компенсации за «незаконное обогащение», а также более 700 млн руб. неустойки за срыв сроков строительства.

При этом само АО «РЖДстрой» подало иск с субподрядчику работ — ООО «Фирма «СТУЗ» — и требует с него компенсацию порядка 600 млн руб.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года, госконтракт на выполнение работ первой очереди с «РЖДстрой» был заключён в январе 2018-го. Стоимость работ первого этапа первой очереди составила более 1,8 млрд руб., общая цена первой очереди — 2,1 млрд руб.

Открыться для посетителей первая очередь зоопарка должна была ещё в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.