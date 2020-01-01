Мария Сыропятова В центре Перми демонтируют более 80 вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми городские власти требуют демонтажа 87 вывесок. Распоряжение об этом подписал глава Ленинского района Перми Александр Козенков.

Вывески принадлежат предпринимателям и расположены на Комсомольском проспекте, улицах Попова, Горького, Луначарского, Кирова, Советской, Екатерининской и Пушкина.

В частности, демонтажу подлежат вывески кафе TwoLook, офиса мировых судей, нескольких адвокатских контор, аптек, парикмахерских и магазинов.

Массовый демонтаж вывесок в центральной части Перми городские власти начали летом этого года. По данным администрации Перми, в декабре в реестр вывесок, подлежащих демонтажу, были включены 2,6 тыс. конструкций. Все они «не соответствуют установленным требованиям».

«В Перми продолжается работа по приведению вывесок на фасадах зданий к установленным требованиям. В том числе обновляют вывески на бюджетных учреждениях, расположенных в центре города», — официально прокомментировали ситуацию «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии.

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