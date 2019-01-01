Мария Сыропятова В центре Перми массово демонтируют вывески Всего в двух центральных районах демонтажу подлежат 129 вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрации Ленинского и Свердловского районов направили за последние полтора месяца собственникам требования о демонтаже 129 вывесок на центральных улицах Перми. Данные об этом содержатся в реестрах вывесок, подлежащих демонтажу.

Большинство (33) вывесок расположены на Комсомольском проспекте, ещё 22 расположены на ул. Глеба Успенского, и чуть менее (16) — на Сибирской. Затем по массовости демонтажа идут улицы Советская (14), Петропавловская (13), Екатерининская (12), Попова (10) и Куйбышева (9).

Администрация Свердловского района также направила требования о демонтаже собственникам в микрорайоне Крохалева. Только на ул. Лодыгина под него за последние полтора месяца попали 33 вывески и баннера.

В этом же микрорайоне под демонтаж попали и четыре вывески ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания», расположенные на здании регионального отделения ДОСААФ России (ул. Саранская, 3).

В учреждении «Новому компаньону» пояснили, что требования администрации уже выполнены, вывески сняты и больше использоваться не будут. Причина в том, что они уже потеряли свою актуальность: не соответствовали ни названию организации, ни её логотипу.

Напомним, что ранее под демонтаж попали информационные стенды детской краевой библиотеки им. Л. И. Кузьмина (ул. Сибирская, 11) и надпись «Дом учителя» (ул. Сибирская, 12).

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