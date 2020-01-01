В Перми за год демонтировано более 2 тыс. незаконных вывесок на фасадах Большинство демонтированы добровольно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным администрации Перми, в реестр вывесок, подлежащих демонтажу, включены 2,6 тыс. конструкций. Все они «не соответствуют установленным требованиям».

В течение этого года 2 тыс. из них были демонтированы предпринимателями добровольно, 150 — принудительно, 112 — стоят в планах демонтажа до конца года.

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