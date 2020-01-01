Григорий Серёдкин Защитник «Пармы» Адас Юшкявичус вошёл в ТОП-5 лучших игроков недели Единой лиги ВТБ В минувшую субботу литовец был лучшим на паркете Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Литовский разыгрывающий защитник «Пармы» Адас Юшкявичус вошёл в пятёрку лучших баскетболистов прошедшей недели в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, в минувшую субботу «Парма» в УДС «Молот» принимала краснодарский «Локомотив-Кубань». Победу со счётом 84:81 одержали пермяки. Адас Юшкявичус стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 33 очка.

Более того, добытая победа позволила «Парме» прервать трёхматчевую серию поражений, которая началась у команды с момента выхода из карантина в начале ноября. До этого пермяки проиграли «Енисею», «Нижнему Новгороду» и ЦСКА.

Следующий матч «Парма» проведёт в гостях. 12 декабря в Минске команда Казиса Максвитиса сыграет с БК «ЦМОКИ-Минск» (0+).

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