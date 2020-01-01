Алиса Окулова Вопрос о назначении нового председателя Пермской гордумы не будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании Врио председателя останется Дмитрий Малютин Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Пермской городской думы не рассмотрят вопрос о новом председателе на ближайшем пленарном заседании 15 декабря. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Таким образом, Дмитрий Малютин может остаться врио председателя гордумы до следующих выборов, которые пройдут осенью 2021 года.

«По уставу голосование за спикера проходит тайно, соответственно, необходимо очное заседание. Но из-за ковида все заседания проходят теперь в режиме видео-конференц-связи», — пояснил изданию собеседник в думе.

Напомним, 27 октября на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя. Врио председателя гордумы стал Дмитрий Малютин.

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