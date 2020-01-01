Елена Лодыгина журналист Суд ещё на два месяца оставил бывшего прокурора под домашним арестом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми на два месяца (до 12 февраля 2021 года) продлил срок домашнего ареста для бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая, которого обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, Сергей Мурай получил взятку от бизнесмена Анатолия Варламова в сумме 2 млн руб. Также он якобы выступал посредником в получении взяток бывшей сотрудницей ФССП Александрой Мардановой (ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Напомним, Сергея Мурая арестовали в августе этого года. Позднее суд изменил меру пресечения свободы на домашний арест.

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