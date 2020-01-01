Сергей Данилов В доме на ул. Студенческой, 20 запущено отопление Поделиться Поделиться Твитнуть

В пострадавшем от пожара доме на ул Студенческой, 20 в Перми запущено отопление. После полной просушки дома планируется обеспечить его электроснабжением, сообщают в администрации города.

Монтаж новой внутридомовой системы отопления был организован администрацией района с привлечением ООО «УК «Наш район», ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» и ООО «Пермская сетевая компания».

Для устранения высокой влажности после тушения пожара и просушивания дома задействованы тепловые пушки, только после этого планируется запуск электроснабжения дома.

По результатам обхода квартир 5-го этажа, в некоторых помещениях зафиксировано повреждение стояков водопровода и водоотведения. Составлены дефектные ведомости ущерба общедомового имущества, рассчитываются затраты на ремонтные работы.

Напомним, пожар случился утром 3 декабря, причины его до сих пор не выявлены. В результате сгорело 200 кв. м кровли. Всего в доме зарегистрировано 75 жильцов, им временно предложено разместиться в гостинице «Спутник» при общежитии на бульваре Гагарина, 39а. Этим правом воспользовались 23 человека.

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