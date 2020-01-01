В пятиэтажке, где сгорела кровля, ведётся монтаж системы отопления Поделиться Поделиться Твитнуть

УК «Наш район», ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» и ООО «Пермская сетевая компания» ведут работы по монтажу новой системы отопления в пятиэтажном доме на Студенческой, 20, где 3 декабря сгорела кровля.

Как уточнили в горадминистрации, по результатам обследования выявлено, что необходима замена утеплителя, инженерных сетей на чердаке, стояков пятого этажа. Также отмечено замокание поверхности стен, повреждения получили конструкции вентиляционных шахт.

Подача тепла в дом намечена в течение дня 4 декабря, с 5 декабря запланирован обход квартир пятого этажа для оценки ущерба.

Напомним, пожар случился утром 3 декабря, причины его до сих пор не выявлены. В результате сгорело 200 кв. м кровли. Всего в доме зарегистрировано 75 жильцов, им временно предложено разместиться в гостинице «Спутник» при общежитии на бульваре Гагарина, 39а. Этим правом воспользовались 23 человека.

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