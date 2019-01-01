Григорий Серёдкин Надежда Ильиных признана лучшим игроком «Звезды-2005» в первом круге Суперлиги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Нападающий пермского ЖФК «Звезда-2005» Надежда Ильиных признана лучшим игроком пермского клуба по мнению болельщиков. За неё проголосовали 38,7% опрошенных. Опрос проводился в официальном сообществе ЖФК «ВКонтакте».

Всего в текущем сезоне Надежда Ильиных забила два мяча в ворота соперников «Звезды-2005» в семи играх и отдала три голевых передачи. По показателю «ассистов» она стала лучшей в первом круге Суперлиги среди футболисток всех восьми команд-участниц турнира. А также получила вызов в сборную России по футболу.

Отметим, всего на 5% отстала Олеся Курочкина — капитан и лучший бомбардир «звёздочек» в текущем сезоне. За восемь игр она поразила ворота соперника семь раз. Один из них — с пенальти. По этому показателю она делит первое место с Габриэль Онгене из ЖФК ЦСКА у которой также семь мячей, но в десяти матчах. А по показателю «гол+пас» Олеся Курочкина является абсолютным лидером Суперлиги-2020 с восемью результативными действиями.

Третье место по итогам голосования у голкипера пермской команды — Ирины Зварич. (6,4% голосов) Она провела четыре «сухих» матча в Суперлиге из восьми сыграных «Звездой-2005», пропустив при этом всего четыре гола (0,5 в среднем за игру).

Напомним, из-за COVID-19, который выявили у футболисток клуба, «Звезда-2005» находится на временном карантине. Из-за него «красно-рыжие» пропустили гостевой матч Супелиги с «Енисеем», который был намечен на 29 сентября. Также «звёздочки» не сыграли матч четвертьфинала Кубка России с тем-же «Енисеем», но уже на поле стадиона «Звезда».

Однако пропущенные с красноярками матчи «Звезды-2005» будут сыграны в резервные даты. Об этом вчера, 6 октября, сообщила пресс-служба пермского ЖФК со ссылкой на решение КДК РФС.

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