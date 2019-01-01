Григорий Серёдкин Три футболистки «Звезды-2005» вызваны в сборную России Поделиться Поделиться Твитнуть

Три футболистки ЖФК «Звезда-2005» вызваны в основной состав сборной команды России. Так, приглашения получили защитник Анастасия Акимова, полузащитник Кристина Хорошева и нападающий Надежда Ильиных, сообщает пресс-служба клуба.

Женская национальная сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в период с 14 по 23 сентября. За это время главная женская команда страны сыграет два отборочных матча на чемпионат Европы 2022 года. Первый состоится в Москве против сборной Нидерландов 18 сентября. Вторую встречу россиянки сыграют в Таллине против сборной команды Эстонии 22 сентября.

Отметим, Надежда Ильиных стала лучшей ассистенткой первого круга женской Суперлиги. А Анастасия Акимова дебютировала в основной сборной страны ещё в 2011 году.

Также в сборную России до 19 лет вызваны вратарь «молодёжки» «Звезды-2005» Арина Жукова и форварды Снежана Степанова и София Неверова.

Сейчас «Звезда-2005» занимает третье место в таблице Суперлиги-2020. В последнем на данный момент матче подопечные Елены Сусловой разгромили московское «Чертаново» со счётом 0:5.

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