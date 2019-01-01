Григорий Серёдкин Надежда Ильиных из «Звезды-2005» стала лучшим ассистентом первого круга Суперлиги Поделиться Поделиться Твитнуть

В женской Суперлиге-2020 подведены итоги первого круга (первых семи сыгранных туров). Так, нападающий «Звезды-2005» Надежда Ильиных стала лучшим ассистентом первого круга. За шесть игр в составе «красно-рыжих» она отдала три голевых передачи.

В список лучших бомбардиров Суперлиги вошла капитан «звёздочек» Олеся Курочкина. На её счету четыре забитых мяча (один — с пенальти). Больше голов только у Габриэль Онгене из московского ЦСКА — пять.

Также в тройку лучших голкиперов турнира по итогам круга вошла вратарь «Звезды-2005» Ирина Зварич. За семь игр она пропустила всего четыре мяча, в среднем — 0,57 за игру.

Напомним, в минувший понедельник, 31 августа, «Звезда-2005» сыграла нулевую ничью в гостях с ЖФК «Рязань-ВДВ» и не смогла прервать безвыигрышную серию, которая теперь достигла четырёх игр подряд. В турнирной таблице «звёздочки» занимают третье место и опережают идущий на четвёртом месте «Краснодар» всего на один балл.

Следующую игру пермячки проведут 6 сентября в Москве, где на выезде сыграют с «Чертаново». На стадионе «Звезда» «звёздочки» сыграют более, чем через месяц — 11 октября, в воскресенье, против петебругского ЖФК «Зенит» (0+).

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