Григорий Серёдкин «Звезда-2005» продлила безвыигрышную серию в Суперлиге до четырёх матчей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ЖФК «Звезда-2005» сыграл нулевую ничью с ЖФК «Рязань-ВДВ», продлив безвыигрышную серию в женской Суперлиге до четырёх матчей подряд. Игра состоялась 31 августа в Рязани.

Елена Суслова, главный тренер ЖФК «Звезда-2005»:

— И результатом недовольна, и игрой, особенно в первом тайме. Не пошла игра у игроков у некоторых. Не у всей команды, понятно, но всё равно недовольна. Может, жара повлияла, может, качество поля помешало, но были моменты, и их надо было реализовывать. Понятно, девочки все устали, и из Рязани, и наши. Хотелось выиграть, но нам пока не везёт. У нас защитники играют в полузащите, много травмированных, пока не все готовы. Думаю, в следующей игре будет полный состав.

Напомним, последнюю победу в Суперлиге на данный момент «звёздочки» одержали 11 августа, когда в родных стенах обыграли московское «Чертаново» со счётом 2:0. После команда Елены Сусловой сыграла две ничьи с дебютантом лиги — ЖФК «Краснодар» и с ЖФК «Локомотив». А также минимально уступила лидеру первенства — московскому ЖФК ЦСКА.

Сейчас «Звезда-2005» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, две победы, четыре ничьи и одно поражение. Отрыв от «Краснодара», который идёт на четвёртом месте, составляет всего одно очко. А идущий на втором месте «Локомотив» набрал уже 15 очков. С 17-ю очками таблицу возглавляет ЦСКА.

Следующую игру пермячки проведут 6 сентября, где на выезде сыграют с «Чертаново». На стадионе «Звезда» «красно-рыжие» сыграют 11 октября, в воскресенье. Соперник — петербургский ЖФК «Зенит» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.