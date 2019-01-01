Елена Лодыгина журналист В Перми отменили закупку на разработку концепции новогоднего оформления Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок 5 октября опубликован приказ об отмене закупки на разработку концепции по праздничному оформлению нескольких районов Перми с начальной максимальной ценой контракта 300 тыс. руб. Заказчиком выступило Агентство социокультурных проектов Перми.

Как сказано в приказе, закупка была отменена «в связи с изменением потребности муниципального автономного учреждения «Агентство социокультурных проектов» города Перми в услугах по разработке концепции праздничного оформления городского пространства и осуществлению авторского сопровождения».

Как пояснил и. о. директора Агентства социокультурных проектов Андрей Хомяков, во время проведения закупки выяснилось, что концепция праздничного оформления уже есть, просто возникли технические нюансы по новым арт-объектам. Поэтому заказчик принял решение отменить закупку и доработать концепцию своими силами.

Напомним, подрядчик должен был предоставить концепцию новогоднего оформления участка Комсомольского проспекта, а также площадок у ДК Солдатова, ПГДК им. Калинина, сквера им. Миндовского, развязки ул. Стахановская/ул. Мира, пересечения ш. Космонавтов и ул. Подлесной, площадки у краевого индустриального техникума, ул. Мира и пр. Паркового.

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