Елена Лодыгина журналист Пермские власти заказали концепцию новогоднего оформления города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Агентство социокультурных проектов проводит закупку у единственного поставщика на праздничное оформление пространства Перми и по осуществлению авторского надзора.

По условиям конкурсной документации, подрядчик должен в срок до 20 октября предоставить готовую концепцию новогоднего оформления участка Комсомольского проспекта, а также площадок у ДК Солдатова, ПГДК им. Калинина, сквера им. Миндовского, развязки ул. Стахановская/ул. Мира, пересечения ш. Космонавтов и ул. Подлесной, площадки у краевого индустриального техникума, ул. Мира и пр. Паркового.

В оформлении должны быть использованы световые консоли, световой потолок, новогодняя ель, праздничное оформление деревьев, не менее двух световых растяжек и столько же объёмных праздничных конструкций. Концепция должна быть подготовлена в виде альбома. Впоследствии она будет согласовываться с заказчиком и департаментом культуры и молодёжной политики Перми.

Начальная максимальная цена контракта составила 300 тыс. руб.

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