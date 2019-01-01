Евгения Пастухова журналист Дмитрий Килейко заявился на конкурс по выбору главы Пермского района Предположительно его выдвижение поддержали краевые власти Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Килейко

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по выбору главы Пермского района. Всего поступило восемь заявок.

Это бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий, глава Гамовского сельского поселения Марсель Алдаров, депутат Земского собрания Игорь Варушкин, глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, глава Кукуштана Александр Кулаков, замглавы района Сергей Ермаков, житель Кондратово по фамилии Слюсаренко, а также бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко. Килейко заявился в последний момент, рассказывает источник в территории. Скорее всего, именно его поддерживают краевые власти. Ранее, по данным собеседника в Пермском районе, они планировали сделать ставку на замглавы района Татьяну Гладких.

Напомним, Александр Кузнецов, который руководил территорией больше 20 лет, в конце августа ушёл по собственному желанию. И .о. главы территории остался его заместитель Владимир Ваганов. Последний конкурс, по итогам которого Кузнецов был единогласно избран главой, состоялся в марте.

По мнению источника, Кузнецова устраивают в качестве главы и Игорь Варушкин, и Марсель Алдаров. Сергей Ермаков является технически кандидатом Варушкина. Главы Кондратовского и Кукуштанского поселений представляют сами себя — эти территории всегда были протестно настроены по отношению к Александру Кузнецову. Игорь Бедрий позиционирует себя как независимый кандидат.

Заседание конкурсной комиссии намечено на 23 октября, Земского собрания — на 29 октября.

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