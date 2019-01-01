Евгения Пастухова журналист Уходя, не ушёл Что ждёт Пермский район после отставки Александра Кузнецова Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Кузнецов

Михаил Клоц

Время не ждёт

Август 2020 года войдёт в историю Пермского края: глава Пермского района Александр Кузнецов, который управлял территорией больше 20 лет, оставил должность по собственному желанию. Земское собрание 27 августа приняло его отставку и назначило и. о. главы района заместителя Кузнецова и его соратника Владимира Ваганова. Конкурс по выбору нового главы пройдёт 23 октября. Именно этому человеку предстоит преобразовать район в округ. А возможно, и проработать вопрос вхождения в состав Перми. Например, отдельными поселениями.

Александр Кузнецов пояснил «Новому компаньону», что решение об уходе — не спонтанное. «Мы ещё с [бывшим губернатором Максимом] Решетниковым говорили об этом, — рассказывает Кузнецов. — Он попросил меня пройти путь формирования нового земского собрания и отработать ещё год».

По его словам, причина ухода связана только со здоровьем, никаких иных причин нет: «42 года трудового стажа! Просто тяжело стало работать. Плохо работать не умею, а хорошо не получается уже. Никаких подводных камней нет. Просто настало моё время. Так бывает».

Александр Кузнецов рассказывает, что с врио главы региона Дмитрием Махониным он говорил о своём уходе дважды. Тот принял его решение. При этом Кузнецов планирует остаться в Совете глав муниципальных образований: якобы уже внесены поправки в устав этой организации (в публичном доступе их ещё нет).

Собеседник, близкий к краевым властям, рассказал, что решение о досрочном уходе Кузнецова (в марте 2020 года он был выбран главой на очередной срок) было продиктовано несколькими причинами. Ключевая — были риски по результатам будущей кампании в представительные органы власти в 2021 году. Кроме того, он, скорее всего, не смог бы провести преобразование района в округ: три-четыре поселения настроены категорически против лично самого Александра Кузнецова. По закону объединение будет невозможным, если этот процесс не поддержат больше двух поселений. Другое дело, что это скорее мотивы поддержать решение, которое всё же исходило от него лично.

Конспирологических версий, связанных с уходом Кузнецова, — масса, говорит политический консультант Сергей Иванов. Но он связывает уход главы Пермского района с элементарной усталостью: Кузнецов, по его словам, уже доказал всё, что мог. «Понятно, что за 20 лет руководства районом недовольных накопилось много больше, чем у любого политического деятеля в Пермском крае. Но без него удержать район, стратегически важный для края, будет крайне сложно, а провести объединение в округ — проблематично. И Решетников, и Махонин это понимали», — говорит Иванов.

Политтехнолог Людмила Ознобишина полагает, что, возможно, на решение Александра Кузнецова повлияла общекраевая ситуация и общеполитическая повестка в стране и за её пределами. «Рассуждать о мотивах сложно, — говорит эксперт. — Может быть, пришло время, чтобы это решение сформировалось у Александра Павловича. Всё равно определённая усталость и у него, и от него накопилась, её невозможно дальше аккумулировать, а впереди — новый выборный цикл. Возможно, он не захотел, чтобы его политическое долгожительство стало разменной монетой».

Длинный список

Главная интрига сейчас — кто займёт кресло главы Пермского района после Кузнецова.

По данным «Нового компаньона», в шорт-листе множество претендентов, представляющих разных политических акторов. И Ваганова среди них нет: как самый близкий Александру Кузнецову человек, он является одним из самых уязвимых. Кроме того, такая рокировка по сути рокировкой не является.

Плюс к этому звучат фамилии трёх депутатов земского собрания — Андрея Полежаева, Игоря Варушкина и Дмитрия Гордиенко. Но шансов у них также немного. Например, Варушкин (по одной из версий, именно на него делает ставку Кузнецов), который принимал участие в конкурсе на пост главы Чайковского в 2018 году и отдал свою подпись за Олега Постникова как кандидата в губернаторы на этих выборах, считается близким к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову. У Гордиенко, говорит собеседник в районе, не хватит политического опыта.

Также в конкурсе может принять участие глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, которая уже дважды участвовала в нём в ноябре 2019 года и марте 2020 года (считается близкой к одному из оппонентов Кузнецова, главе Совета депутатов Кондратовского поселения Андрею Костареву). Кроме того, звучит фамилия экс-начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю и также одного из участников конкурса на пост главы Пермского района в марте 2020 года Сергея Пиларова (на него якобы делает ставку руководитель группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев).

У всех кандидатов есть свои плюсы и минусы, поясняет собеседник, однако очевидно, что без диалога краевых властей с Александром Кузнецовым никого не назначить. «Будет коллапс похлеще Большой Сосновы и Александровска, — рассуждает собеседник. — Кузнецов держит под контролем всю деловую и политическую жизнь района, и без его одобрения ещё долго ничего решаться не будет. Думаю, Кузнецов будет держать интригу до последнего и, когда переговоры зайдут в тупик, достанет туз из рукава».

Туз в рукаве

Сам Александр Кузнецов считает, что во главе района должен стоять молодой человек, энергичный. И поэтому Владимир Ваганов, по его словам, в конкурсе принимать участие, скорее всего, не будет («Ему ещё больше лет, чем мне»). «Это должен быть компетентный человек, — пояснил Кузнецов. — Работа главы района крайне непростая, причём не только в хозяйственном плане. Необходимо выстраивать коммуникации с правительством края, с Законодательным собранием, вести взаимодействие в рамках ассоциации муниципальных образований «Согласие» — достаточно большой круг вопросов, которые надо решать не только в районе, но и для района. Нужен человек с опытом работы и с авторитетом, потому что район не простой, стратегический для края». По поводу конкретной кандидатуры пока, по его словам, идут переговоры, но окончательное решение будет («давайте быть честными») за главой региона, конкурсной комиссией и депутатами земского собрания.

Проблема в том, что Кузнецов не подготовил преемника, считают эксперты. «Это свойственно всем правителям такого склада: они думают, что будут управлять вечно, и потому не готовят преемника, — говорит Сергей Иванов. — Уже начинается аппаратная возня, в рамках которой фигуру Кузнецова сбросили со счетов, уже очевидно желание политических администраторов разыграть свою партию. Когда он уже фактически одной ногой стоял на пороге, они своими поспешными действиями внесли существенную сумятицу среди местных элит и депутатов земского собрания, которые полностью подконтрольны Кузнецову».

Самостоятельный, в меру прогрессивный, компетентный и устраивающий Куйбышева, 14 преемник существенно упростил бы ситуацию, соглашается Людмила Ознобишина. И сейчас перед политическим блоком администрации стоит задача такого уровня, какую им ещё не приходилось решать. Она уверена, что любое давление будет вызывать только обратную реакцию и поэтому его надо избегать. «Процедура назначения глав достаточно управляемая, — говорит Людмила Ознобишина. — Есть два ключа. Один — сама конкурсная комиссия, которая, по сути, подконтрольна краевым властям (за счёт двух голосов у её председателя, главы администрации губернатора Леонида Политова. — Ред.). Второй — собственно голосование на земском собрании. Поэтому надо искать такого кандидата, который прошёл бы через это сито. Пока ситуация тупиковая». Политтехнолог добавляет, что консенсус возможен, поскольку вряд ли Кузнецов, оставляя должность, руководствовался мотивом «завести ситуацию в тупик и создать ещё один Александровск», поэтому «красивое решение возможно».

Однако длительность и собственно «красота» этой процедуры будут зависеть от выборов в Госдуму и Законодательное собрание. Если они состоятся раньше намеченных сроков, тогда нужно будет не затягивать и поскорее урегулировать ситуацию. Если выборы всё-таки состоятся в сентябре 2021 года, то «можно будет поискать различные варианты».

Мечты об агломерации

По словам Александра Кузнецова, преобразование в округ должно состояться в следующем году и он всячески «будет помогать коллегам». Напомним, в крае сохранилось только три района: кроме Пермского в таком статусе фигурируют Большая Соснова и Кунгурский район.

При этом, рассказал источник, обсуждается, что Пермский район не просто станет округом, но может быть присоединён к Перми. Это якобы необходимо для того, чтобы краевая столица стабильно сохраняла статус миллионника. «Исключено, — прокомментировал эту инициативу Кузнецов. — Эта тема не обсуждается. Мы сельская территория, и после присоединения мы потеряем все льготы, бюджетники потеряют в зарплатах, пострадают и программа газификации, и ОСАГО, и много ещё чего — будет колоссальное количество недовольных. У нас же есть не только Лобаново и Кондратово. Кто будет развивать деревни за 100 км от Муллов?»

Агломерации — это утопия, соглашается Сергей Иванов. Логичнее объединить Пермский район с ЗАТО Звёздный, который утратил свой особый статус, и теперь его позиционирование непонятно. И здесь же может быть организован райцентр. «Объединить с Пермью — это будет такой конфликт интересов! — говорит эксперт. — Тем более на фоне того, что преобразованные и объединившиеся территории обещанные бонусы за эту реформу получили совсем не в том объёме, как рисовали власти. Ропот и недовольство есть».

На самом деле сейчас просчитываются разные варианты, говорит собеседник в администрации губернатора. Пермский район — контрастный, в нём соседствуют очень богатые и очень бедные поселения. Возможно, его разделят, «раздав» поселения Перми, Кунгуру, Краснокамску, Осе. Дело в том, что экономические реалии сильно изменились, и поселения просто не вытянут в финансовом плане. Однако окончательного решения ещё нет.

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