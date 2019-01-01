Дмитрий Енцов журналист Главой Пермского района вновь станет Александр Кузнецов Конкурсная комиссия поддержала его единогласно Поделиться Поделиться Твитнуть

5 марта конкурсная комиссия по выборам главы Пермского района единогласно проголосовала за кандидатуру действующего главы Александра Кузнецова. Официально он приступит к своим обязанностям 11 марта.

Единственным соперником Кузнецова был Владимир Пищальников, который не набрал ни одного голоса членов конкурсной комиссии.

Напомним, всего на конкурс заявлялись шесть кандидатов. Кроме Александра Кузнецова и Сергея Пиларова на руководящий пост претендовали глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова, депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников, экс-глава администрации Пермского района Игорь Бедрий и директор ПРФСОО «Моржи Прикамья» Ильяс Гайнанов. Один из них — экс-начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Пиларов — пытался снять кандидатуру Кузнецова с выборов через суд, но безуспешно.

Конкурс проходил повторно. Предыдущий конкурс не состоялся, так как Александр Кузнецов не явился на заседание конкурсной комиссии по состоянию здоровья. Другие кандидаты — Вера Утёмова и Владимир Пищальников — не прошли конкурсный отбор.