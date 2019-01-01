Михаил Суслов Пермский институт культуры частично переходит на дистанционное обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская государственная академия искусства и культуры

Константин Долгановский

ПГАИК переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает ВЕТТА по ссылкой на страницу «Консерватория ПГАИК» в соцсети «ВКонтакте».

«С 07 по 25 октября в вузе вводится частичное дистанционное обучение. Все общенаучные дисциплины (история, психология, философия, культурология, основы государственной культурной политики, иностранный язык) будут проходить в Zoom», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коронавирус обнаружен среди работников и студентов 11 вузов Прикамья.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.