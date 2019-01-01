Из-за COVID-19 карантин объявлен в 51 школе Пермского края Также закрыты группы в 11 детсадах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае, на 1 октября карантин объявлен в классах 51 школы региона (по одному классу в каждом учреждении). То есть одноклассники инфицированных учеников находятся на дистанционном обучении.

Эти школы расположены в в Перми, Кунгуре, Орде, Звёздном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне.

При этом, за последнюю неделю карантины закончились в классах 16-и школ Перми.

При этом вирус обнаружен в 11 детсадах региона. Группы, в которых обнаружена инфекция, также закрыты на карантин (сами детсады не закрыты). Эти учреждения находятся в Перми, Чайковском и Юсьве.

За прошлую неделю карантин прекратился в группах восьми детсадов Перми, Березников и Красновишерска.

Также, по данным оперштаба, вирус выявлен в семи ссузах Прикамья — в Перми, Соликамске, Краснокамске и Чайковском. Вернулись к обычному режиму работы два ссуза, в которых ранее обнаружен вирус.

Количество вузов с выявленными случаями коронавируса за неделю не изменилось — их в регионе 11.

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