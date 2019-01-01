Елена Лодыгина журналист В пермской гимназии №17 назначили и. о. директора Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия №17

Константин Долгановский

Департамент образования Перми не стал дожидаться решения суда по иску экс-директора гимназии №17 Элеоноры Падей и назначил исполняющей обязанности директора бывшего заместителя директора этой же гимназии Елену Полежаеву. Эту информацию подтвердили в департаменте образования.

Как пояснили в пермской мэрии, Елена Полежаева назначена временно, кадровый вопрос окончательно не решён.

Напомним, бывший директор гимназии Элеонора Падей, с которой был расторгнут трудовой договор, отказалась оставлять эту должность. Она подала в суд на департамент образования Перми и потребовала восстановить её в прежней должности.

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