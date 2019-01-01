Елена Лодыгина журналист Экс-директор пермской гимназии №17 подала в суд на департамент образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия № 17

Константин Долгановский

Бывший директор гимназии №17 Элеонора Падей, с которой в начале октября расторгли трудовой договор, подала в суд на департамент образования Перми с требованием восстановить её в прежней должности.

Как известно, Элеонора Падей возглавляла гимназию №17 с 1976 года. В августе ей исполнилось 85 лет, а 1 октября она получила уведомление об увольнении. Однако она отказалась покидать занимаемую должность и продолжает руководить образовательным учреждением.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», на должность директора гимназии №17 претендует глава департамента образования Перми Людмила Серикова.

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